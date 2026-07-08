Країни НАТО виділять Україні €70 млрд військової допомоги у 2026 році
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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У 2026 році лідери країн НАТО зобов’язалися виділити €70 мільярдів на військове обладнання, допомогу та навчання для України та не менше за цю суму наступного — 2027 року.
Про це йдеться в підсумковій декларації саміту НАТО в Анкарі.
У документі зазначається, що Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, а союзники єдині у своїй «непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності». Водночас Росія «становить довгострокову загрозу» для євроатлантичної спільноти.
У декларації вказано, що переважну частину допомоги Україні надають країни Європи та Канада через двосторонні та багатосторонні механізми підтримки. Допомога має бути «справедливою, передбачуваною та стійкою у довгостроковій перспективі».
Окрім підтримки України, учасники саміту оголосили про понад $50 мільярдів нових оборонних закупівель, а також зобовʼязалися збільшити виробництво зброї, розвивати сучасні військові технології, системи протиповітряної оборони, безпілотні системи та штучний інтелект.
- Саміт НАТО в турецькій столиці Анкарі триває 7—8 липня. Він проходить на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який тривалий час критикує союзників за «смішні» бюджети та вимагає збільшити витрати до 5% ВВП.
- У перший день саміту генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що за підсумками 2025—2026 років європейські члени НАТО та Канада збільшать витрати на оборону ще на $258 мільярдів. Країни вже витрачають приблизно 4% свого ВВП на безпеку і готові брати більше відповідальності, щоб зрівняти витрати зі США.