Країни НАТО виділять Україні €70 млрд військової допомоги у 2026 році

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У 2026 році лідери країн НАТО зобов’язалися виділити €70 мільярдів на військове обладнання, допомогу та навчання для України та не менше за цю суму наступного — 2027 року.

Про це йдеться в підсумковій декларації саміту НАТО в Анкарі.

У документі зазначається, що Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, а союзники єдині у своїй «непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності». Водночас Росія «становить довгострокову загрозу» для євроатлантичної спільноти.

У декларації вказано, що переважну частину допомоги Україні надають країни Європи та Канада через двосторонні та багатосторонні механізми підтримки. Допомога має бути «справедливою, передбачуваною та стійкою у довгостроковій перспективі».

Окрім підтримки України, учасники саміту оголосили про понад $50 мільярдів нових оборонних закупівель, а також зобовʼязалися збільшити виробництво зброї, розвивати сучасні військові технології, системи протиповітряної оборони, безпілотні системи та штучний інтелект.