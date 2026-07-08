В Угорщині державний телеканал перепросив за «роки брехні». Його та ще кілька медіа реформують

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Угорський державний телеканал M1, редакційну політику якого контролював колишній прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, замість новин запустив у прямому ефірі текст із вибаченнями перед глядачами. Так само зробили ще кілька державних медіа Угорщини.

Про це пише угорське медіа Telex.

У тексті, який 7 липня транслювали угорські телеканали, йшлося, що «суспільні медіа не можуть брехати, тому вони перепрошують за те, що робили це стільки років». Журналісти зазначили, що на деякий час припиняють роботу служби новин, щоб трансформувати її.

Цей текст також показали на сайті Hirado.hu, а на радіо Kossuth Radio замість новин увімкнули музику. В оголошенні на сайті агентства MTI написали, що телеканал M1 тимчасово перезапустили в новому форматі — з фільмами та без новин. Новинні програми будуть поступово перезапускати після створення нового новинного управління.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у своїх соцмережах назвав припинення пропаганди в медіа «історичним днем». Під час передвиборчої кампанії він обіцяв реформувати державні медіа і припинити фінансовану державою партійну пропаганду.