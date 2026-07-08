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«Мені пташка нашептала, що ми дамо українцям право робити Patriot». Головні заяви з зустрічі Трампа і Зеленського

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. «Бабель» зібрав головні їхні заяви для медіа.

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