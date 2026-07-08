Печерський суд Києва каже, що лише тимчасово заборонив ЦПК та «Слідству.Інфо» публікувати розслідування про 143 квартири брата директора ДБР

Новини

Facebook / Державне бюро розслідувань

У Печерському суді Києва заявили, що лише тимчасово заборонили «Слідству.Інфо» та Центру протидії корупції публікувати розслідування про майно Олександра Сухачова — брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Про це пише «Суспільне», яке отримало відповідь суду на їхній запит.

7 липня журналісти повідомили, що рішення зʼявилося 6 липня — саме тоді, коли вони готували до публікації розслідування про 143 квартири та офісні приміщення, які, за їхніми даними, належать директору ДБР.

У суді відповіли, що під час воєнного стану суд може обмежувати реалізацію права на свободу слова. Також передбачені випадки, коли втручання в приватне життя можуть визнати необхідним. Там стверджують, що інформація у розслідуванні «охороняється законом і не може бути використана без згоди людини, якої вона стосується» (йдеться про директора ДБР).

Печерський суд наголосив, що «закон гарантує баланс прав учасників справи», тому «Слідство.Інфо» може навести свої аргументи й звернутися до суду, щоб скасувати заборону. Також журналісти можуть подати апеляцію.