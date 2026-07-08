СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію за 1 500 км від кордону. Що відомо

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У ніч на 8 липня Служба безпеки України атакувала нафтоперекачувальну станцію «Черкаси» в російському Башкортостані. Вона розташона за 1 500 кілометрів від російсько-українського кордону.

Про це повідомила СБУ у телеграмі.

Станція «Черкаси» є одним із ключових об’єктів системи «Транснафта — Урал». Вона приймає, накопичує, зберігає та перекачує пальне з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних трубопроводів. Через неї Росія щороку експортує майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а загалом там зберігають 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів.

Унаслідок атаки восьми українських безпілотників виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції. Це ускладнить доставку пального до центральних і східних регіонів Росії: можуть виникнути перебої в системі транспортування нафтопродуктів, що забезпечує пальним підприємства військово-промислового комплексу.

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