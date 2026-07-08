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ФІФА розгляне можливість повернути російські команди до міжнародних турнірів після рішення Міжнародного олімпійського комітету скасувати обмеження для росіян.

Про це повідомляє Sky News.

У федерації заявили, що проаналізують рішення Міжнародного олімпійського комітету, а вже потім вирішать, що робити далі. Водночас ФІФА вже погодила участь збірної Росії U-15 у юнацькому чемпіонаті світу, який у жовтні прийматиме Азербайджан.

Російські збірні та клуби не беруть участі в міжнародних турнірах ФІФА та УЄФА з 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через розпочату війну збірна Росії пропустила відбір до чемпіонатів світу 2022 та 2026 років серед чоловіків, а також жіночий чемпіонат світу 2023 року.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно ще в лютому заявляв, що організація має розглянути можливість повернення російських команд. За його словами, «ця заборона нічого не дала, вона лише створила більше розчарування та ненависті».

УЄФА у 2023 році також намагався повернути російські юнацькі команди до міжнародних турнірів, однак відмовився від цієї ідеї після негативної реакції європейських футбольних асоціацій.