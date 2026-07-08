Україна атакувала ще 9 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі

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Українські війська вночі 8 липня атакували ще 9 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Також цієї ночі під ударом були шість електропідстанцій в Криму та ще 53 військові цілі.

Загалом за останні 72 години Сили безпілотних систем вдарили до 21 судну: 19 танкерах тіньового флоту, одному суховантажу і одному порому в Керчі.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден (вони перевозять переважно сиру нафту, нафтопродукти та СПГ), які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». За його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У травні цього року до тіньового флоту РФ приєднались ще чотири танкери, які раніше належали Оману. Вони теж перевозять СПГ.