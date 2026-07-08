СБУ вдарила по авіабазі «Джанкой» та підрозділах безпілотних систем Росії

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Служба безпеки України минулого тижня вдарила по авіабазі «Джанкой», підрозділах безпілотних систем РФ та військових складах росіян.

Про це повідомили в СБУ.

На авіабазі «Джанкой» спецпризначенці били по ретрансляторах для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та по складах зі зброєю і військовою технікою.

Також бійці «Альфи» поцілили по порту «Крим» у Керчі, складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у Новогригорівці та Червоному.

СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотниками, наземними роботизованими комплексами (НРК) та боєприпасами в районі Покровська на Донеччині. Крім того, військові атакували пункти дислокації пілотів безпілотних систем РФ у районі Комиш-Зорі та Кам’янки на Запоріжжі.

Ще СБУ ліквідувала пілотів та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК росіян. Також знищені військові склади росіян у Гранітному та Стилі на Донеччині.