Україна підписала Drone Deal з Естонією та Нідерландами (оновлено)

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Ville Säävuori / Flickr

Україна та Естонія уклали угоду про співпрацю у сфері оборони у форматі Drone Deal. Її підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Про це повідомив президент Зеленський.

У рамках цієї угоди будуть розвивати спільне військове виробництво на території двох країн.

Також сьогодні Drone Deal підписали з Нідерландами. Раніше, 9 червня, таку ж угоду підписали з Латвією. Того ж дня Україна та Естонія підписали Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Ідеться про обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема про спільний розвиток протиракетної оборони в Європі.