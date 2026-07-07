Україна підписала Drone Deal з Естонією та Нідерландами (оновлено)
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Ville Säävuori / Flickr
Україна та Естонія уклали угоду про співпрацю у сфері оборони у форматі Drone Deal. Її підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
Про це повідомив президент Зеленський.
У рамках цієї угоди будуть розвивати спільне військове виробництво на території двох країн.
Також сьогодні Drone Deal підписали з Нідерландами. Раніше, 9 червня, таку ж угоду підписали з Латвією. Того ж дня Україна та Естонія підписали Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Ідеться про обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема про спільний розвиток протиракетної оборони в Європі.
- Drone Deal («Дронова угода») — це програма, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій. Раніше її підписали також із Саудівською Аравією, ОАЕ, Азербайджаном, Катаром, Литвою та Латвією.