МОК відновив членство Олімпійського комітету РФ і рекомендував скасувати всі обмеження для російських спортсменів

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОК.

Там пояснили, що ухвалили таке рішення з огляду на те, що Російський олімпійський комітет виключив зі свого складу регіональні спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та письмово підтвердив, що не здійснюватиме там жодної діяльності.

Водночас МОК заявив, що й надалі стежитиме за діями ОКР і залишає за собою право знову запровадити санкції, якщо ситуація зміниться.

Також Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тепер кожна міжнародна федерація самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі у спортивних змаганнях росіян під їхньою національною символікою.

Водночас повернення російських спортсменів до міжнародних змагань не буде автоматичним. Вони повинні пройти незалежний антидопінговий контроль відповідно до вимог МОК, міжнародних федерацій і Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

При цьому в комітеті наголосили, що й надалі засуджують російське вторгнення в Україну та продовжать підтримувати українську олімпійську спільноту. МОК запевнив, що не проводитиме своїх заходів у Росії та не запрошуватиме на них представників російської влади.