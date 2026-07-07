ВАКС дозволив зняти браслет з колишнього віцепрем’єра Чернишова, який фігурує у справі «Мідас»

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ВАКС дозволив зняти електронний браслет з колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, який фігурує у справі «Мідас», оскільки йому передали $1,2 мільйона і майже €100 тисяч готівкою.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Водночас суд продовжив йому особисті зобовʼязання: він має повідомляти про зміну місця проживання та роботи, прибувати до детектива, прокурора чи суду, не спілкуватися з Міндічем, Цукерманом та ще низкою людей, а також здати закордонний паспорт.

Раніше 27 червня суд обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави у 120 млн грн.

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча, Галущенка і Цукермана, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко(«Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.