«Центренерго» відкликало позов проти Bihus.info, який подали через матеріал про модернізацію Трипільської ТЕС

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«Центренерго»

Енергетична компанія «Центренерго» відкликала позов проти Bihus.Info. Компанія вимагала видалити відео журналістів про модернізацію зруйнованої російськими ударами Трипільської ТЕС, прибрати новину із сайту та з ютубу і стягнути 1 млн грн як компенсацію.

Про це повідомив гендиректор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.

За словами гендиректора, це не означає, що «Центренерго» погоджується з інформацією у сюжеті Bihus.Info «Новий енергоблок проміняли на старі схеми?». Він додав, що низка тверджень у відеоматеріалах є недостовірними.

Зокрема, він опирається на заяву Міненерго, яке підтвердило, що модернізація одного з енергоблоків Трипільської ТЕС шляхом переходу з вугілля на біопаливо неможлива. Також він повідомив, що експертку з Фонду архітектури реформ Ольгу Євстігнєєву, яка вела переговори зі шведським фондом Swedfund, який готовий був надати гроші на розробку ТЕО для побудови нового енергоблока на території Трипільської ТЕС, звільнив саме Фонд, і це не повʼязано з модернізацією ТЕС (раніше експертка давала коментар про модернізацію для журналістів Bihus.Info). Євстігнєєва вела переговори з інвесторами, які готові були вкластися у модернізацію, проте, за її словами, її звільнили, коли «Центренерго» почало гальмувати процес.

Що передувало

Пів року тому журналісти Bihus.Info зʼясували, що «Центренерго» переказувало великі аванси фірмам-посередникам, які закуповували вугілля. За їхньою інформацією, частина вугілля так і не приїхала, а гроші за нього не повернули.

Окрім того, журналісти стверджували, що компанія гальмувала модернізацію Трипільської ТЕС, щоб зберегти старі корупційні схеми з вугіллям (відновити ТЕС мали за грантові кошти ЄС). Тоді Євстігнєєва розповіла, що «Центренерго» невигідно переходити з вугілля на біопаливо, щоб не втрачати попит на вугілля.

Також журналісти розповіли, що «Центренерго» та Європейський інвестиційний банк у квітні 2026 року підписали грант технічної допомоги на €350 000 для розробки стратегії переходу станції з вугілля на біопаливо.

Після публікації розслідування журналісти повідомили, що «Центренерго» подало проти них позов. Своєю чергою, у компанії пояснили, що подали позов, бо матеріали завдали шкоди діловій репутації, і це вплинуло на співпрацю з міжнародними донорами та партнерами, інвестиції та відновлення інфраструктури.