FT: Грецькі компанії за три роки заробили майже $4 млрд на перевезеннях російської нафти

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Matt Artz / Unsplash

Грецькі судноплавні компанії з липня 2023 року заробили щонайменше $3,8 млрд на перевезеннях російської нафти.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні розрахунки.

За їхніми даними, найбільше отримала компанія, заснована Джорджем Прокопіу, Dynacom Tankers (щонайменше $915 млн), фірма Olympic Shipping and Management отримала щонайменше $404 млн, а грецькі компанії Stealth Maritime та Polembros Shipping — понад $200 млн кожна.

При цьому з 20 компаній, які отримали найбільше коштів з червня 2023 року, тільки вісім належать Греції, інші — російські державні судноплавні компанії, їхні дочірні чи підставні фірми та гонконгський судновий оператор Prominent.

Ці розрахунки включають лише 389 млн барелів, відвантажених грецькими танкерними компаніями (ще 153 млн барелів у список не включили). Водночас майже 15% експорту російської сирої нафти у травні було відвантажено грецькими компаніями.

Водночас частина грецьких компаній вже відмовилася від цього бізнесу після того, як США почали карати турецьких та еміратських операторів, які порушували цінові обмеження. Зараз Захід хоче посилити санкції, щоб зменшити доходи РФ від продажу нафти, тоді як Москва «страждає» від дефіциту пального через удари українських дронів по її НПЗ.