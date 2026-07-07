Чехія не блокуватиме пакет військової підтримки НАТО для України на €70 млрд — однак до ініціативи не долучиться

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Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не буде блокувати рішення НАТО про виділення допомоги України у розмірі €70 мільярдів у 2026 році. Проте, за його словами, Чехія надавати цю допомогу не буде.

Про це пише České Noviny.

«Звичайно, ми не будемо платити Україні гроші з чеського бюджету, бо ці гроші нам потрібні головним чином для виконання двох відсотків, тому логічно, що великі країни платитимуть ці гроші, як і в минулому», — сказав чеський прем’єр.

Водночас напередодні Польща та Словаччина заявляли, що також не підтримають підсумкову декларацію саміту НАТО, якщо там ітиметься про фінансові зобов’язання для України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, країна має «дуже значні зобов’язання стосовно всього східного кордону Європейського Союзу, і всі повинні це враховувати». Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не буде «підтримувати війну» й «не оплачуватиме військові витрати України».