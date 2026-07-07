У Києві зросла кількість жертв атаки 6 липня

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Під ранок 7 липня рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі Києва ще одне тіло.

Про це пише ДСНС.

Станом на 07:00 кількість жертв удару 6 липня сягнула 16. Близько 60 людей отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали, кількість загиблих ще може зрости.

Оновлено о 9:00. У Дарницькому районі Києва завершили рятувальні роботи в зруйнованому росіянами будинку. Там загинули 11 людей.

Зараз продовжують розбирати завали будинку у Подільському районі, там наразі 8 жертв.

А сьогодні вранці росіяни вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, там масштабна пожежа в приміщенні логістичної компанії. Минулося без постраждалих.