У Києві зросла кількість жертв атаки 6 липня
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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Під ранок 7 липня рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі Києва ще одне тіло.
Про це пише ДСНС.
Станом на 07:00 кількість жертв удару 6 липня сягнула 16. Близько 60 людей отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали, кількість загиблих ще може зрости.
Оновлено о 9:00. У Дарницькому районі Києва завершили рятувальні роботи в зруйнованому росіянами будинку. Там загинули 11 людей.
Зараз продовжують розбирати завали будинку у Подільському районі, там наразі 8 жертв.
А сьогодні вранці росіяни вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, там масштабна пожежа в приміщенні логістичної компанії. Минулося без постраждалих.
- У ніч проти 6 липня росіяни запустили по Україні 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару був Київ.
- У Вишневому Київської області після удару сталась масштабна пожежа, загинули 7 людей.