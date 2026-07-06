Президент і прем’єр Чехії полетять на саміт НАТО в Анкару окремими літаками в різних делегаціях

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Президент Чехії Петр Павел і прем’єр-міністр Андрей Бабіш полетять на саміт НАТО в турецькій Анкарі, що відбудеться 7—8 липня, в окремих делегаціях.

Про це пише Radio Prague International.

Чеський уряд вирішив, що делегацію очолить Бабіш. Він буде присутній на двох головних заходах саміту: на неформальній вечері 7 липня та на засіданні Північноатлантичної ради 8 липня. Програму Павела на саміті досі ще не оприлюднили.

Премʼєр Чехії до останнього переконував президента не їхати. Натомість Павел пропонував компроміс: він дозволив Бабішу вибрати одну з двох найважливіших зустрічей на саміті, а в іншій взяв би участь сам. Адміністрація президента Чехії повідомила, що той вилетить з аеропорту «Прага-Кбелі» вранці 7 липня. Урядова делегація вилетить іншим літаком незадовго до цього.

Чехія на саміті НАТО в Анкарі

22 червня прем’єр-міністр Чехії заявив, що президент не може долучитися до делегації на наступному саміті НАТО. Він стверджував, що цей саміт буде «не надто приємним для країни».

Після цього Павел подав позов про компетенцію до Конституційного суду. Він говорив, що його виключення з делегації є «безпрецедентним». Суд забов’язав уряд включити Петра Павела до делегації на саміт НАТО. Там зазначили, що президент Чехії завжди брав участь у самітах Альянсу і ця практика має бути збережена.

Очікується, що на цій зустрічі Бабіш оголосить про скорочення оборонних витрат до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. Водночас Павел виступає проти цих скорочень і назвав їх «безвідповідальними».