У польському Кракові розслідують десятки випадків пошкодження могил. Напередодні там викрали барельєф з могили українського письменника
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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RMF24
У Кракові на Раковицькому кладовищі невідомі пошкодили могилу однієї з найвідоміших польських акторок — Гелени Модржеєвської. 5 липня подібний інцидент зафіксували на могилі українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.
Про це пише RMF24.
З могили Модржеєвської викрали бронзовий барельєф. Польська поліція пов’язує цей інцидент із серією подібних на кладовищі і почала розслідувати всі випадки.
У Польщі також вважають, що викрадення барельєфа з могили Лепкого не було навмисною провокацією. Слідці розглядають цей інцидент у ширшому контексті: вони зафіксували понад десяток повідомлень про крадіжки металевих предметів, хрестів, меморіальних дошок і фігурок.
- 5 липня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий говорив, що Україна розцінює цей акт вандалізму як «свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща».