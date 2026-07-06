У польському Кракові розслідують десятки випадків пошкодження могил. Напередодні там викрали барельєф з могили українського письменника

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RMF24

У Кракові на Раковицькому кладовищі невідомі пошкодили могилу однієї з найвідоміших польських акторок — Гелени Модржеєвської. 5 липня подібний інцидент зафіксували на могилі українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

Про це пише RMF24.

З могили Модржеєвської викрали бронзовий барельєф. Польська поліція пов’язує цей інцидент із серією подібних на кладовищі і почала розслідувати всі випадки.

У Польщі також вважають, що викрадення барельєфа з могили Лепкого не було навмисною провокацією. Слідці розглядають цей інцидент у ширшому контексті: вони зафіксували понад десяток повідомлень про крадіжки металевих предметів, хрестів, меморіальних дошок і фігурок.