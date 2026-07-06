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Під час збиття російських дронів на Полтавщині загинув екіпаж вертольота Мі-8

Автор:
Олександр Булін
Дата:

«Мілітарний»

30 червня під час відбиття атаки російських безпілотників біля села Старицівка на Полтавщині загинув екіпаж вертольота Мі-8 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Зранку 7 липня з ними прощатимуться в Бродах на Львівщині.

Про це повідомили в Бродівській міській раді та Нехворощанській громаді Полтавщини.

Загинули: