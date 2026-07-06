Під час збиття російських дронів на Полтавщині загинув екіпаж вертольота Мі-8

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«Мілітарний»

30 червня під час відбиття атаки російських безпілотників біля села Старицівка на Полтавщині загинув екіпаж вертольота Мі-8 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Зранку 7 липня з ними прощатимуться в Бродах на Львівщині.

Про це повідомили в Бродівській міській раді та Нехворощанській громаді Полтавщини.

Загинули:

Командир екіпажу, капітан Юрій Ворон — народився 1996 року в Бродах. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Перший бойовий досвід здобув у зоні ООС. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками.

Льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов — народився у 1991 році в Києві. Навчався в Чернігівському військовому ліцеї. Від початку повномасштабної війни воював на різних напрямках. Повний кавалер (трьох ступенів) ордена «За мужність», кавалер інших нагород.

Бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль — народився у 2000 році у Василькові на Київщині. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «авіаційний транспорт». Службу в бригаді «Броди» розпочав у березні 2022 року. Нагороджений відзнакою президента «За оборону України».