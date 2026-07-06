У Міноборони розповіли, що Росія змінила тактику ударів «Шахедами»

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Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що росіяни змінили тактику ударів після того, як Україна почала збивати 92–96% звичайних бензинових «Шахедів».

Про це він написав у Telegram.

За його словами, після цього російська армія почала частіше застосовувати реактивні «Шахеди» для ударів вглиб України. Водночас звичайні бензинові «Шахеди» росіяни використовують для ударів по прикордонню — кожного дня близько 200 таких дронів бʼють по АЗС, складах, енергообʼєктах і транспорту на цих територіях. Це відбувається, бо коротка відстань до кордону дозволяє масово використовувати радіоуправління на МЕШ-модемах.

Він додав, що зараз росіяни переорієнтовують підприємства на серійне виробництво реактивних «Шахедів» і змінюють тактику масованих ударів на вибіркові.

Російська армія розвідує обʼєкти і знаходить коридори в обхід перехоплювачів і так будує маршрути для дронів. Для цього вони також застосовують «Шахеди» модифікації «Сікер», які захоплюють цілі.