Водію, що вчора спричинив смертельну ДТП з понад 10 загиблими на Миколаївщині, повідомили про підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру водію Nissan Murano, який вчора спричинив смертельну ДТП на Миколаївщині, внаслідок якої загинули 12 людей. Також постраждали шестеро людей.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Вчора вранці на трасі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, між селами Красне і Нечаяне, сталася масштабна ДТП. Тоді в Офісі генпрокурора написали, що, за попередніми даними, водій автівки Nissan виїхав на зустрічну смугу та створив аварійну ситуацію для мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Водій мікроавтобуса зʼїхав на узбіччя, щоб уникнути зіткнення. Після цього він втратив керування, автівка перекинулась і врізалась у вантажівку Volvo.

Того ж дня правоохоронці затримали водія Nissan і відкрили справу.

Сьогодні йому оголосили підозру за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей. Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу підозрюваному.