Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Китайські та російські військові у липні проведуть спільні військово-морські навчання в морі та повітряному просторі поблизу Ціндао в Китаї.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Китаю.

Коли військові закінчать маневрування, вони вирушать до Тихого океану, щоб провести спільне морське патрулювання.

Навчання є частиною щорічного плану військової співпраці між Китаєм і Росією. У заяві йдеться, що метою є навчитися спільно реагувати на безпекові виклики та підтримати мир і стабільність у регіоні.

Китай і РФ регулярно проводять спільні військові навчання. У травні Reuters із посиланням на європейську розвідку та документи писало, що наприкінці 2025 року Збройні сили Китаю таємно підготували приблизно 200 російських військових, які потім поїхали на війну проти України.

Окрім того, у документі йдеться, що Росія та Китай 2 липня підписали в Пекіні угоду про таємні навчання, зокрема у сфері дронів. У межах угоди російські військовослужбовці мали навчатись на військових обʼєктах у Пекіні, Нанкіні та інших містах, а китайські військові — на російських обʼєктах.