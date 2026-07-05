У Молдові остаточно закрили «Російський дім»

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У столиці Молдови Кишиневі закрили Російський центр науки і культури («Російський дім»). Це сталося, оскільки в листопаді 2025 року Молдова вийшла з міжурядового договору про культурні центри, який підписала з РФ у 1998 році.

Заклад працював з 2009 року і займався просуванням російської культури, мови, мистецтва та науки. Його функціонал частково передадуть відділу культури російського посольства.

Молдовське медіа NewsMaker пише, що 2 червня так званий міністр закордонних справ невизнаного Придністровʼя Віталій Ігнатьєв заявив, що після зупинки роботи «Російського дому в Кишиневі» аналогічну установу хочуть відкрити у Придністровʼї. Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу назвав цей намір провокацією з боку РФ.