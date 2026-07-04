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Uberega / Wikipedia

Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, які захищатимуть від повітряних атак.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Така лінія має захищати Одесу та весь регіон від повітряних атак, розповів президент. Дрони запускатимуть з різних платформ, зокрема з морських безпілотників.

Зеленський наголосив, що українські морські безпілотники вже допомогли витіснити російські кораблі з Чорного моря, захистити продовольчий коридор і збивати гелікоптери.

Майбутній флот, за словами президента, має поєднувати кораблі, авіацію, надводні й підводні дрони, а надалі — штучний інтелект і дистанційне керування з берега.