Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Uberega / Wikipedia
Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, які захищатимуть від повітряних атак.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Така лінія має захищати Одесу та весь регіон від повітряних атак, розповів президент. Дрони запускатимуть з різних платформ, зокрема з морських безпілотників.
Зеленський наголосив, що українські морські безпілотники вже допомогли витіснити російські кораблі з Чорного моря, захистити продовольчий коридор і збивати гелікоптери.
Майбутній флот, за словами президента, має поєднувати кораблі, авіацію, надводні й підводні дрони, а надалі — штучний інтелект і дистанційне керування з берега.
- У ніч проти 4 липня російські війська атакували Україну двома ракетами і 86 ударними дронами. Зокрема, на Одещині через це постраждали двоє людей.