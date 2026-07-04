Український національний пантеон побудують у Києво-Печерській лаврі

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Кабінет міністрів визначив місце для Українського національного пантеону. Його планують побудувати на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» в Києві.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

Уряд доручив підготувати концепцію Пантеону та обговорити її з експертами й громадськістю. Проєкт фінансуватимуть з держбюджету та інших джерел, які дозволяє законодавство.

Український інститут національної пам’яті спільно з Міністерством закордонних справ складуть перелік видатних діячів, яких можуть перепоховати на території Пантеону. Йдеться також про українців, похованих за кордоном.

Міністерство культури має визначити точне місце для Пантеону в межах заповідника, врахувавши вимоги щодо охорони культурної спадщини. Також відомство проведе архітектурний конкурс на найкращий проєкт.