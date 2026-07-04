Поліція розшукала водія, який, імовірно, спричинив смертельну ДТП на Миколаївщині

Новини

Поліція розшукала водія, що, імовірно, спричинив смертельну ДТП на Миколаївщині, через яку загинули 12 людей і постраждали шестеро.

Про це повідомила поліція Миколаївщини.

За даними слідства, водій Nissan Murano виїхав на зустрічну смугу, де рухався мікроавтобус, чим, ймовірно, спровокував аварію. Після цього він поїхав з місця ДТП.

Після аварії поліція оголосила спеціальну операцію. За кілька годин правоохоронці зупинили Nissan Murano на автодорозі Благовіщенське — Миколаїв. За кермом був 45-річний житель іншої області. Зараз поліцейські вирішують, за якими статтями розслідувати його дії.