Поліція розшукала водія, який, імовірно, спричинив смертельну ДТП на Миколаївщині
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Поліція розшукала водія, що, імовірно, спричинив смертельну ДТП на Миколаївщині, через яку загинули 12 людей і постраждали шестеро.
Про це повідомила поліція Миколаївщини.
За даними слідства, водій Nissan Murano виїхав на зустрічну смугу, де рухався мікроавтобус, чим, ймовірно, спровокував аварію. Після цього він поїхав з місця ДТП.
Після аварії поліція оголосила спеціальну операцію. За кілька годин правоохоронці зупинили Nissan Murano на автодорозі Благовіщенське — Миколаїв. За кермом був 45-річний житель іншої області. Зараз поліцейські вирішують, за якими статтями розслідувати його дії.
- Аварія сталася сьогодні на трасі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Зіткнулися пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter і вантажівка Volvo. Через це загинули 12 людей, 9 померли на місці. Постраждали 6 людей.