Вертоліт і важливий міст на Луганщині. Генштаб уточнив результати нічної атаки на Росію та окуповані території
- Автор:
- Світлана Кравченко
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У ніч на 4 липня українські війська пошкодили важливий міст окупантів на Луганщині та атакували російський вертоліт над Азовським морем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ступінь пошкоджень вертольота уточнююють. Його тип і доля екіпажу наразі невідомі.
Також у Генштабі прозвітували про удар по залізничному мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської. Його росіяни використовують, щоб перекидати військових, зброю, боєприпаси та матеріально-технічні засоби.
Під ударом були й два пункти управління окупантів на Донеччині, ремонтний підрозділ, склади дронів і пально-мастильних матеріалів на Луганщині.
- Крім того, у Генштабі розповіли про атаку на Санкт-Петербурзький нафтовий термінал та пункт базування «Кронштадт» цієї ночі. Там підтвердили влучання в обидва обʼєкти та пожежі після ударів. Ступінь завданих збитків уточнюють.