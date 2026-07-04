Вертоліт і важливий міст на Луганщині. Генштаб уточнив результати нічної атаки на Росію та окуповані території

Новини

У ніч на 4 липня українські війська пошкодили важливий міст окупантів на Луганщині та атакували російський вертоліт над Азовським морем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ступінь пошкоджень вертольота уточнююють. Його тип і доля екіпажу наразі невідомі.

Також у Генштабі прозвітували про удар по залізничному мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської. Його росіяни використовують, щоб перекидати військових, зброю, боєприпаси та матеріально-технічні засоби.

Під ударом були й два пункти управління окупантів на Донеччині, ремонтний підрозділ, склади дронів і пально-мастильних матеріалів на Луганщині.