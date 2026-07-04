The Telegraph: Суперʼяхту Путіна перевозять з Європи до Арктики через загрозу українських дронів

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Суперʼяхта Graceful (Kosatka), яку повʼязують з Путіним, залишила європейські води та прямує до російського порту в Мурманську в Арктиці через загрозу атаки українських дронів.

Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на супутникові знімки та дані морської розвідки.

82-метрова яхта вартістю майже £100 мільйонів йде вздовж узбережжя Норвегії у супроводі двох кораблів Військово-морського флоту Росії — есмінця «Сєвероморськ» і патрульно-рятувального судна «Воєвода».

За маршрутом конвой також відстежують сили НАТО, а коли яхта проходила Балтійським морем, її супроводжували військові кораблі Німеччини та Данії.

На палубі яхти помітили спеціальні сітки для захисту від безпілотників.

Джон Форман, який до 2022 року був військовим аташе Британії в Москві, пояснив переміщення яхти побоюваннями Кремля на тлі українських ударів по військово-морській базі в порту Кронштадт у червні.

«Вони не хочуть ризикувати. Відводять яхту подалі від українців після того, як ті розгромили Кронштадт», — каже Форман.

Супутникові знімки Telegraph показують, що після ударів база в Кронштадті помітно спорожніла — у червні 2025 року там було щонайменше на девʼять кораблів більше, ніж на нових знімках.

Подібна атака відбулася і в листопаді минулого року, коли українські безпілотники вразили російські фрегати класу «Гепард» — «Татарстан» і «Дагестан», а також кілька малих ракетних кораблів у Каспійському морі, майже за 1 600 кілометрів від України.

Після цих ударів, зазначає The Telegraph, Кремль дійшов висновку, що російська система протиповітряної оборони більше не гарантує захисту навіть у віддалених районах, тому почав переміщувати особливо цінні активи з Балтійського моря ближче до російської території.

Що відомо про яхту

Яхта Graceful востаннє зʼявлялася на радарах ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. За 17 днів до початку війни її перевели з верфі Blohm & Voss у німецькому Гамбурзі до російського Калінінграда.

Після введення американських санкцій судно перейменували на Kosatka. Відтоді воно майже чотири роки не зʼявлялося у відкритих системах відстеження. Проте минулого тижня система автоматичної ідентифікації суден зафіксувала рух яхти через Данську протоку. Після виходу в Північне море сигнал знову вимкнули.

На борту суперʼяхти є басейни з морською і прісною водою, гелікоптерний майданчик, спортзал і системи захищеного урядового звʼязку.

За інформацією уряду США, Путін неодноразово користувався цією яхтою, зокрема у 2021 році під час подорожі Чорним морем разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.