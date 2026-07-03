Болгарія не підтримає санкції ЄС проти РФ, якщо зі списку не приберуть патріарха РПЦ Кирила та співзасновника «Лукойлу» в Болгарії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Болгарія пригрозила не підтримати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо з нього не виключать патріарха РПЦ Кирила та співзасновника «Лукойлу» в Болгарії Вагіта Алекперова.
Про це прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив під час виступу в парламенті, передає BNR News.
Радев підкреслив, що позиція Болгарії пов’язана з енергетичними інтересами країни. Водночас він зазначив, що питання стосується не конкретних людей, а ширшого підходу до формування санкційної політики.
Новий пакет санкцій ЄС наразі узгоджують країни-члени. Рішення ухвалюється одностайно, тому позиція окремих держав може вплинути на фінальний перелік обмежень.
- У червні премʼєр Румен Радев заявив, що Болгарія незгодна із санкціями проти Кирила і що країна взагалі накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, бо вони можуть вдарити по економіці Болгарії.
- Напередодні Politico з посиланням на джерела писало, що Італія також виступає проти санкцій щодо патріарха Кирила. Позиція Риму повʼязана з Ватиканом — Італія не хоче запроваджувати санкції проти глави християнської церкви.