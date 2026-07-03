ЄС запровадив санкції проти шістьох росіян за розробку отрути, від якої помер Навальний

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Європейський Союз запровадив санкції проти шістьох росіян, яких вважає причетними до розробки хімічної зброї, зокрема речовини епібатидин. Її сліди виявили в тілі російського опозиціонера Олексія Навального після його смерті.

Про це повідомила Рада ЄС.

Євросоюз заморозив активи росіян, заборонив будь-кому в ЄС переказувати їм гроші чи передавати майно, а також закрив для них вʼїзд до країн ЄС.

До санкційного списку увійшли вчені та дослідники, які працювали з епібатидином. Зокрема, санкції запровадили проти керівника лабораторії наукового центру «Сигнал» Ігоря Бабкіна та керівника одного з підрозділів Військової академії радіологічного, хімічного та біологічного захисту Михайла Гуцалюка.

Крім того, санкції запровадили проти аналітикині Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології Ірини Деревʼягіної. Установу, де вона працює, називають головною установою російської програми зі створення хімічної зброї.

Загалом ЄС уже запровадив санкції проти 31 людини та шести організацій, які брали участь у використанні та поширенні хімічної зброї.