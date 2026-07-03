Туреччина заборонила круїзному лайнеру з представниками ЛГБТК+ заходити до своїх портів. Усе через «моральні цінності» країни

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AP

Турецька влада заборонила круїзному лайнеру Scarlet Lady, який перевозить переважно американських ЛГБТК+ туристів, заходити до портів країни. Причиною назвали «моральні цінності» та «невідповідність традиціям турецького суспільства».

Про це пише CNN.

Ідеться про 10-денний круїз «З Афін до Венеції», який стартує з Греції 5 липня. Судно мало зупинитися в турецьких містах Кушадаси та Стамбул, однак після рішення влади маршрут змінили — тепер лайнер вирушить до Каїру (Єгипет) та грецького острова Крит.

Компанія Atlantis Events, яка організовує тематичні ЛГБТК+ круїзи, повідомила, що це перший випадок за 36 років її роботи, коли країна відмовила судну в заході до порту через те, хто є його пасажирами.

«Дуже тривожно, коли країна вирішує, яких туристів можна впускати, а яких — ні», — заявив генеральний директор компанії Річ Кемпбелл.

На борту очікують майже 1 900 пасажирів, із яких приблизно 1 100 — громадяни США. Решта — туристи з Великої Британії, Канади, Австралії та інших країн.