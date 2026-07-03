Швеція припиняє використовувати російську транслітерацію українських географічних назв. Kiev замінять на Kyiv
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Уряд Швеції офіційно перейшов на українське написання географічних назв України в комунікаціях країни.
Про це пише Міністерство закордонних справ України.
Урядові установи та дипломатична служба Швеції будуть використовувати Kyjiv / Kyiv замість Kiev, Odesa замість Odessa і Donbas замість Donbass.
«Назви — це не просто слова. Вони несуть у собі історію, ідентичність і право народу на самовизначення», — зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Швеції та назвав це рішення «цілком логічним».
- З жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій почали онлайн-кампанію #CorrectUA, метою якої стало коректне використання назви Київ (#KyivNotKiev).
- Мета CorrectUA — змінити транслітерації в англійській мові, оскільки російське написання українських міст ще досить поширене. Вони стали усталеними через політику русифікації, яку проводили царський уряд, а після нього радянський.