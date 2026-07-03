Швеція припиняє використовувати російську транслітерацію українських географічних назв. Kiev замінять на Kyiv

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Уряд Швеції офіційно перейшов на українське написання географічних назв України в комунікаціях країни.

Про це пише Міністерство закордонних справ України.

Урядові установи та дипломатична служба Швеції будуть використовувати Kyjiv / Kyiv замість Kiev, Odesa замість Odessa і Donbas замість Donbass.

«Назви — це не просто слова. Вони несуть у собі історію, ідентичність і право народу на самовизначення», — зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Швеції та назвав це рішення «цілком логічним».