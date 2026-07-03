BFM TV: У замаху на забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва підозрюють жінку, яка маскувалася під чоловіка

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Forbes

У замаху на забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва підозрюють жінку, яка маскувалася під чоловіка. Вона, за даними слідства, перебуває у третій країні — не в Монако, де стався вибух, і не у Франції.

Про це пише французьке видання BFM TV з посиланням на розслідування і джерела.

За даними розслідування, підозрювана провела дорозвідку на місці інциденту того ж дня, 29 червня. Джерела стверджують, що ввечері 2 липня видали червону картку Інтерполу на арешт підозрюваної.

Розслідування проводять у справі про замах на вбивство та співучасть у ньому, встановлення вибухівки в громадському місці та співучасть у злочинній організації. Її розглядають троє слідчих.

За інформацією французької газети Le Figaro, яка посилається на джерела, підозрювана — 30-річна українка, яка проживає в Німеччині.

Замах на Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен, один з найбільших забудовників Дніпра. Від початку повномасштабної війни він проживає не в Україні. З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

Forbes

Увечері 29 червня в будинку в Монако стався вибух — постраждали троє людей. На відео видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідомий залишив рюкзак, що потім вибухнув. Підозрюваного продовжують шукати.

Хоча імʼя Єрмолаєва серед постраждалих офіційно не підтверджували, про це написали кілька медіа. Посольство України у Франції повідомило «Суспільному», що всі троє — члени родини українського походження. Спочатку у медіа писали, що разом з бізнесменом постраждала його дружина — Анна Єрмолаєва. Потім вона підтвердила «Суспільному», що постраждала не вона.

Пізніше стало відомо, що жінку, яка постраждала разом із Єрмолаєвим, звуть Анна Насобіна. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна, яка є цивільною дружиною Єрмолаєва. Також постраждав їх спільний син 2012 року народження.

Французьке медіа Le Figaro з посиланням на джерела писало, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність до замаху Служби безпеки України.