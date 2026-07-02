Федоров надіслав листи до 40 країн-партнерів — просить терміново передати Україні ракети Patriot

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Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot уже цього місяця.

Про це повідомили в Міноборони.

Федоров пропонує союзникам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, законтрактовані для України.

Також міністр попросив партнерів зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART — він назвав їх найшвидшими та найнадійнішими шляхами постачання необхідних ракет до Patriot.

Міноборони нагадало, що Київ уже уклав контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, але їх почнуть постачати упродовж наступних років.

Також Україна зробила крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на $1 мільярд коштом кредиту ЄС, а цього року — уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів. Проте в Міноборони наголошують — цього недостатньо.

«Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба», — зазначили в Міноборони.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що одним з ключових результатів саміту НАТО, який відбудеться 7—8 липня в Анкарі, має бути ППО для України, «якщо НАТО ще щось значить для союзників».