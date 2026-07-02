Українська легкоатлетка Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби — попередній був 36 року тому

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Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд на дистанції одна миля зі спортивної ходьби. Це сталося на турнірі Raiffeisen Austrian Open, який пройшов в австрійському Айзенштадті.

Про це пише Федерація легкої атлетики України та «Суспільне».

Оляновська подолала дистанцію за 6 хвилин і 10,09 секунди. Попередній світовий рекорд на цій дистанції встановила литовська спортсменка Саді Ейдікіте — вона перемогла у 1990 році у складі команди СРСР у Каунасі із часом 6 хвилин і 16,72 секунди.

Інші результати на дистанції в одну милю серед жінок:

Людмила Оляновська (Україна) — 6:10.09 хвилин.

Сада Ейдікіте (СРСР) — 6:16.72.

Рейчел Сімен (Канада) — 6:17.29.

Деббі Лоуренс (США) — 6:18.03.

Мішелль Рогл (США) — 6:18.07.

У лютому 2026 року українська легкоатлетка також встановила світовий рекорд на дистанції 5 тисяч метрів — подолала її за 19,53 хвилини.