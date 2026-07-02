Після атаки Росії в Києві та кількох областях перебої зі світлом і звʼязком

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Під час масованого обстрілу удару в ніч проти 2 липня постраждали енергетичні об’єкти. Через це в кількох регіонах зникло світло.

Про це повідомляє Міненерго.

Проблеми зі світлом спостерігають у Києві, а також у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині. Тут через пошкодження енергообʼєктів внаслідок бойових дій та обстрілів без світла залишилося найбільше жителів.

Крім того, на Донеччині під час атаки постраждали троє працівників — вони саме ремонтували обʼєкт енергетики.

Водночас, графіки відключень на сьогодні не прогнозується.

Мобільний оператор Vodafon попередив про можливі перебої в роботі мережі фіксованого інтернету через атаку. Там наголосили, що можуть виникнути тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповнення рахунку та роботи контакт-центру.