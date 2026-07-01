Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір, зможуть отримати до 95 000 грн допомоги

Новини

Українські ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір через війну, отримають одноразову грошову допомогу розміром до 95 000 грн.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Ця програма стартує відсьогодні. У рамках цієї ініціативи допомогу зможуть отримати 345 ветеранів — її надаватиме Червоний Хрест.

Кошти можна буде витратити на те, щоб облаштувати побут та житловий простір. Для цього передбачено 26 видів побутової техніки.

«У переліку — спеціалізовані адаптаційні гаджети: смартфони із функціями озвучування екрана, адаптивна побутова техніка, спеціальні навігаційні системи. Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання (для ВПО — за адресою фактичного проживання)», — розповіла премʼєрка Юлія Свириденко.

Цю виплату можна буде отримати незалежно від інших видів допомоги.