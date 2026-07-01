Лукашенко помилував 32 засуджених до Дня незалежності Білорусі. Серед звільнених — 28 політв’язнів

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким помилував 32 засуджених напередодні Дня незалежності країни, який відзначають 3 липня.

Про це йдеться на сайті самопроголошеного президента.

Серед помилуваних — 20 жінок і 12 чоловіків. З 32 звільнених 28 були засуджені за «екстремістські злочини», які правозахисники та міжнародні організації пов’язують із політичними переслідуваннями.

На сайті Лукашенка пишуть, що помилували засуджених «з міркувань гуманізму» до них та їхніх родин. Також стверджується, що засуджені просили їх помилувати, визнали провину та розкаялися.