«Генерал Черешня» купив квартиру російського дизайнера Артемія Лебедєва в Києві. Що там буде
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Компанія «Генерал Черешня» — один з найбільших виробників безпілотників для Сил оборони — придбала на аукціоні націоналізовану квартиру російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лебедєва в Києві.
Про це написали у Facebook «Генерал Черешня» та Фонд державного майна України.
Кошти з продажу передадуть Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З квартири зроблять простір для нової української культури. Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м² розташована в центрі Києва біля Золотих Воріт. Її купили за 3 500 001 гривню, що майже на 3 мільйони гривень перевищує стартову вартість.
- Артемій Лебедєв — російський дизайнер, бізнесмен і пропагандист. У 2022 році він приїхав в окупований Енергодар Запорізької області, де зняв пропагандистський сюжет на замовлення російської влади. Лебедєв фотографувався на даху Запорізької АЕС, а відвідини окупованих територій назвав «маленькими радощами повноцінного життя».
- У червні 2022 року на нього наклали санкції в Україні за російську пропаганду проти України. У 2023 році СБУ повідомила Лебедєву про підозру, тоді ж в дохід держави стягнули дві його квартири в Києві.