Медіа: У справі про замах на підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва в Монако розглядають версію про СБУ

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Forbes

Триває розслідування вибуху в Монако 30 червні, внаслідок якого постраждав забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Місцеві слідчі розглядають версію про причетність Служби безпеки України.

Про це пише французьке медіа Le Figaro з посиланням на джерела.

За інформацією видання, цей напад був радше «попередженням», ніж спробою вбивства.

Підозрюваного у вибуху продовжують шукати. Le Figaro пише, що спочатку він утік до сусіднього з Монако французького міста Босолей, а згодом міг потрапити до Італії. Раніше медіа писали, що невідомий чоловік залишив рюкзак із вибухівкою у вестибюлі будинку, де живе бізнесмен.

Getty Images / «Бабель»

Замах на Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен, один з найбільших забудовників Дніпра. Від початку повномасштабної війни він проживає не в Україні. З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

29 червня в будинку в Монако стався вибух — постраждали троє людей. Хоча імʼя Єрмолаєва серед постраждалих офіційно не підтверджували, про це написали кілька медіа, а потім підтвердила «Суспільному» його офіційна дружина Анна. Посольство України у Франції повідомило «Суспільному», що всі троє — члени родини українського походження.

За даними медіа, двоє інших постраждалих — 13-річний син Єрмолаєва, який отримав опіки всього тіла, і жінка, якій ампутували ногу і ступню. У медіа її називають партнеркою Єрмолаєва. Його офіційна дружина розповіла «Суспільному», що постраждала не вона, бо була в іншому місці.