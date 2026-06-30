​Термін використання коштів з «Нацкешбеку» продовжать до кінця липня

Новини

Міністерство цифрової трансформації

Термін використання накопичених коштів за програмою «Національний кешбек» продовжать на місяць. Витратити їх можна буде до 31 липня 2026 року включно.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Виплати кешбеку за квітень українці почнуть отримувати вже з 3 липня. Разом із цією виплатою громадянам також нарахують кешбек на пальне, який діяв із 20 березня до 31 травня. Максимальний розмір такої компенсації за квітень становив 1 000 гривень.

Невикористані станом на кінець дня 31 липня кошти з «Нацкешбеку» повернуться до державного бюджету. Далі програма продовжить працювати у звичному режимі — користувачі отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. А саме:

5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Детальніше дізнатися про розподіл відсотків можна на сторінці Національний кешбек або скориставшись сканером штрих-кодів у «Дії» у розділі «Національний кешбек».

Накопичені кошти можна використати на: