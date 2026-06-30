Ексголову Мінкультури відправили під нічний домашній арешт — він фігурант справи про незаконний виїзд за кордон чоловіків

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Печерський районний суд Києва відправив колишнього т. в. о. міністра культури під нічний домашній арешт.

Про це «Бабелю» повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Марʼяна Гайовська-Ковбасюк.

Йдеться про Ростислава Карандєєва, який фігурує у справі про незаконний виїзд з країни військовозобовʼязаних чоловіків.

«Прокурори клопотали про цілодобовий домашній арешт. Після вивчення повного тексту ухвали суду буде прийматися рішення щодо можливого оскарження рішення суду першої інстанції», — зазначила вона.

Що відомо про справу

20 червня Ростиславу Карандєєву оголосили підозру у сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України.

За версією слідства, вісім чоловіків оформили як учасників музичного гурту, який буцімто мав виїхати за кордон для участі в благодійних концертах. Однак насправді вони не мали стосунку до музичної діяльності.

Спершу прикордонники відмовили їм у перетині кордону. Відтак тодішній керівник міністерства повторно направив лист до Держприкордонслужби. У результаті вісім чоловіків призовного віку виїхали з України й досі не повернулися.