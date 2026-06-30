У Румунії знайшли уламки, ймовірно, російського дрона з бойовою частиною

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У румунському селі Рачелу, що в повіті Тулча, 29 червня виявили уламки безпілотника з бойовою частиною. Імовірно, це російський дрон, який залетів до країни ще у квітні під час атаки на Україну.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Уламки знайшов місцевий мешканець і викликав екстрені служби. Експерти, які прибули на місце події, підтвердили наявність бойової частини. Її знищили шляхом контрольованого підриву вранці наступного дня.

Тепер справу щодо інциденту передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.

За попередніми даними, знайдені уламки належать безпілотнику, який використовувався під час російських атак проти української портової інфраструктури у квітні 2026 року.

Румунське Міноборони зазначило, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році зафіксували понад 100 атак на українські об’єкти поблизу кордону з Румунією та 29 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни.

Лише у 2026 році зафіксували 15 випадків, коли безпілотники залітали в повітряний простір Румунії, і 14 випадків, коли російські дрони або їхні уламки знаходили на території країни.