У Вільнюсі з музею викрали цінний кадр фотографа з України Бориса Михайлова. Там триває українська виставка
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- Олександр Булін
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У литовському Вільнюсі з художнього музею в палаці Радзивіллів викрали фото відомого українського фотографа Бориса Михайлова. Його привезли на виставку «Українські мрійники: Харківська школа фотографії».
Про це пише балтійське медіа Delfi.
Співробітники музею помітили крадіжку відразу після інциденту, однак підозрюваний вже встиг покинути будівлю. Крадіжку фото зафіксували на відео і передали його поліції.
Директорка музею Юстина Аугустіте розповіла, що вкрали цінний мистецький твір із серії Бориса Михайлова «Сутінки». Автор опублікував цю серію через два роки після проголошення незалежності України — у 1993 році.
- Виставка «Українські мрійники. Харківська школа фотографії» триває у Вільнюсі з 23 квітня до 20 вересня. На ній представили роботи понад 33 українських митців чотирьох поколінь — від 1960-х років до сьогодні.