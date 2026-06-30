Медіа: Дружині українського підсанкційного забудовника Єрмолаєва через вибух у Монако ампутували ноги

Новини

Через вибух у будинку українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако його постраждалій дружині частково ампутували ноги. Сам чоловік отримав опіки та осколкові травми.

Про це пише місцеве медіа Nice-Matin.

Після того як на місце вибуху прибули медики, Єрмолаєва сфотографували на ношах, де видно, що він перебував при тямі. 13-річного сина подружжя відкинуло вибуховою хвилею, у нього опіки та забої, а в нозі, ймовірно, застряг болт від вибухового пристрою. Його теж терміново доставили до лікарні в Ніцці.

Вадим Єрмолаєв. Forbes

Ще двоє людей, за даними медіа, отримали гострий стрес через побачений вибух. Одна з них — жінка, яка на фото була одягнена як хатня працівниця. Також свідком став охоронець будинку, який надавав допомогу постраждалій дружині Єрмолаєва.

Вибух у будинку підсанкційного забудовника з Дніпра стався 29 червня. Прем’єр-міністр Монако Крістоф Мірманд заявляв, що це був теракт. В уряді кажуть, що там вибухнула бомба. Чоловіка, який підклав вибухівку, не знайшли.

Єрмолаєв живе в Монако від початку повносмаштнбого вторгнення Росії в Україну. З 2023 року на нього накладені українські санкції — через торгівлю алкоголем у тимчасово окупованому Криму.

Автор: Христина Піцуряк