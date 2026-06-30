Медіа: У будинку в Монако стався вибух — у критичному стані український забудовник, який перебуває під санкціями
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У житловому будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого постраждала сім’я українців — дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його дружина. Вони перебувають в лікарні у критичному стані. Також постраждав син Єрмолаєва.
Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела в полції.
Потужний вибух пролунав ввечері 29 червня. Прем’єр-міністр країни Крістоф Мірманд заявив, що це був теракт. В уряді кажуть, що там вибухнула бомба. Також відомо про чотирьох інших постраждалих, яким надали допомогу на місці: в однієї людини шок, у кількох — порізи від розбитих вікон.
За даними Le Figaro, 13-річний син подружжя у стабільному стані. На камерах відеоспостереження помітили, як невідомий поставив рюкзак у вестибюлі будинку, де живе бізнесмен із сім’єю. Прем’єр Монако каже, що вибуховий пристрій міг містити болти та інші металеві деталі. Наразі чоловіка, який підклав вибухівку, не знайшли.
- Єрмолаєв перебуває під українськими санкціями з 2022 року, він живе в Монако з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Санкції пов’язані з його рішенням продовжити торгівлю алкоголем в тимчасово окупованому Криму.
Автор: Христина Піцуряк