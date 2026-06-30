Генштаб: За добу росіяни втратили понад тисячу військових і майже 2 тисячі дронів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 29 червня, російська армія втратила на фронті ще 1 350 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Росіяни втратили один танк, шість бойових броньованих машин, 71 артсистему, 1 952 БпЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 492 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на 12 червня російська служба BBC, «Медіазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість може сягати пів мільйона. Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років.

Водночас керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.

Автор: Христина Піцуряк