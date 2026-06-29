Bloomberg: РФ поповнила свій тіньовий флот танкером Arctic Express

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Російський тіньовий флот поповнився ще одним танкером Arctic Express, щоб перевозити скраплений природний газ (СПГ), — тепер флот складається зі щонайменше 21 судна.

Про це свідчить аналіз Bloomberg.

Танкер пришвартувався до підсанкційного плавучого сховища Saam у Мурманській області РФ. Saam отримує СПГ від іще одного санкційного проєкту Arctic LNG 2. Обидва обʼєкти перебувають під санкціями США (один з них — і під обмеженнями Швейцарії).

Судно Arctic Express змінило свій прапор на російський у травні — раніше танкером, який побудували у 2007 році, керувала грецька компанія.

Тепер судно належить компанії Smp Techmanagement LLC, яка базується в Санкт-Петербурзі. Окрім того, компанія володіє ще трьома суднами тіньового флоту РФ.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден (вони перевозять переважно сиру нафту, нафтопродукти та СПГ), які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». За його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У травні цього року до тіньового флоту РФ приєднались ще чотири танкери, які раніше належали Оману. Вони також перевозять СПГ.