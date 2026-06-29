Фільм про Майкла Джексона став найкасовішим байопіком в історії, обійшовши «Оппенгеймера»

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Lionsgate

Байопік «Майкл» про життя американського співака Майкла Джексона став найкасовішим біографічним фільмом в історії світового прокату.

Про це пише Variety.

Стрічка зібрала $977 млн у світовому прокаті та випередила попереднього рекордсмена — байопік «Оппенгеймер» режисера Крістофера Нолана, який у 2023 році завершив прокат із касовими зборами на $975 млн.

Фільм «Майкл» вийшов у прокат у квітні 2026 року і вже на старті отримав $97 млн у США та $217 млн у світі, встановивши рекорд серед музичних байопіків за касовими зборами перших вихідних. Зокрема, «Майкл» обійшов стрічку «Богемна рапсодія», яка зібрала $911 млн.

Станом на кінець червня байопік про Майкла Джексона заробив $977 млн — з них $370,2 млн у Північній Америці й $607,2 млн на міжнародних ринках.

Для студії Lionsgate, що є дистрибʼютором стрічки, «Майкл» також став найуспішнішим релізом в історії, перевершивши «Голодні ігри: У вогні», що зібрали $865 млн у світовому прокаті.