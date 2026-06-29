Нардепу Кузьміних призначили домашній арешт — його підозрюють у хабарництві

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Вищий антикорупці1ний суд призначив нардепу від «Слуги народу» Сергію Кузьміних два місяці цілодобового домашнього арешту. Раніше сьогдні, 29 червня, НАБУ затримала його, оскільки протягом чотиьрох років він регулярно не зʼявлявся на судові засідання, зокрема, під час востаннього був у відряджені в Іспанії.

Про перебіг суду повідомляє кореспондентка «Суспільного».

На суді адвокат заявив, що до клопотання прокурора САП про тримання під вартою мають надати дозвіл від генерального прокурора або уповноваженої особи. Також адвокат заявив, що Сергій Кузьміних «не знав, не забирав, не відкривав пакета», у якому був хабар, а також, що він дізнався про суд, будучи за кордоном, і не переховувався, а про свою відсутність повідомив завчасно.