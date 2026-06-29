Іран і Оман провели перші перемовини про контроль над Ормузькою протокою

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У столиці Оману Маскаті відбулося перше засідання Спільного ірано-оманського комітету з Ормузької протоки. Сторони обмінялись думками щодо майбутнього управління протокою в межах меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

Про це в X написав заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

За Конвенцією ООН з морського права торгові суда мають право вільного транзитного проходу через такі міжнародні протоки, як Ормузька. Прибережні країни цих проток не можуть стягувати плату за їхній прохід.

Проте після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном Іран заблокував прохід через Ормузьку протоку, а потім на перемовинах зі США вимагав створити новий механізм проходу цим шляхом: танкери мали платити по $1 за кожен барель перевезенної нафти — гроші мали розподіляти Іран та Оман.

17 червня 2026 року США та Іран підписали Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння. За ним сторони домовились припнити вогонь на всіх фронтах і укласти мирну угоду впродовж 60 днів. У пʼятому пункті документа йдеться про відновлення руху Ормузькою протокою — протягом 60 днів він має бути безкоштовним. У той самий час Іран має провести переговори з Оманом про майбутнє управління та морські послуги в протоці. Також обговорення має пройти з іншими державами Перської затоки.